Milano come Buenos Aires: arriva la grande festa del tango

Per tre giorni una cittadina dell'hinterland di Milano si trasforma nella capitale argentina. È l'effetto di 'Eh Milano tango fest', la manifestazione dedicata al celebre ballo, di ritorno per la seconda edizione allo spazio Mil di Sesto San Giovanni (Milano), da giovedì 14 a domenica 17 luglio.

In programma una quattro giorni di cultura argentina, tra lezioni di tecnica, masterclass, spettacoli inediti con alcune fra le coppie di ballerini più amate a livello internazionale e il ritorno a Milano dopo 20 anni della star del tango, Mariano 'Chicho' Frumboli.

A organizzare la kermesse La Cueva No Art Gallery (Milano) e Orango Tango (Roma), in collaborazione con la città di Sesto San Giovanni e con il patrocinio dell’ambasciata della Repubblica Argentina in Italia e del consolato Argentino a Milano e il sostegno di Aslan, dalla rivista culturale Metafierro e Sur Almacen Argentino.

Tutte le sere dalle 19.30 alle 20.30 si svolgeranno lezioni di pratica gratuita anche per principianti; dalle 21.30, invece, ci saranno serate di ballo con alla consolle quattro straordinari musicalizador (dj) provenienti da Argentina, Italia, Francia e Giappone. Inoltre, per chi vuole saperne di più, sono previsti una mostra fotografica, presentazioni di libri, e uno stand dedicato alle specialità enogastronomiche argentine.

La festa del tango, scrivono gli organizzatori, vuole essere aperta non soli agli appassionati del ballo più sensuale al mondo, ma anche a tutti coloro che vorranno avvicinarsi per la prima volta al mondo suggestivo e intrigante del tango argentino. "Quest’anno - sottolineano gli ideatori di 'Eh Milano Tango Fest' - siamo riusciti a portare addirittura sei coppie di artisti, praticamente il doppio dello scorso anno, ballerini e insegnanti tra i più apprezzati al mondo che arrivano non solo dall’Italia ma da diversi paesi europei, oltre che dall’Argentina ovviamente, come Mariano Chicho Frumboli e Juana Sepulveda che tornano a Milano dopo 20 anni".

Per info e prenotazioni: ehmilanotangofest.com, infoline dalle 14 alle 22 dal lunedì alla domenica, 347 3760547, ehmilanotangofest@gmail.com.