Addio allo scrittore siriano-milanese: morto Miro Silvera

È morto il 22 maggio, nel giorno del suo 80° compleanno. Addio a Miro Silvera, scrittore nato ad Aleppo e a Milano sin da quando era un bambino. I funerali si terrannpo lunedì 23 maggio alle 15 al cimitero ebraico (via Emanuele Jona 1).

Classe '42, l'intellettuale trascorse la sua infanzia nel capoluogo lombardo, dove frequentò la scuola ebraica, appassionandosi sin da piccolo al teatro, alla lettura e al cinema. Da giovane si iscrisse all'Università Bocconi, lavorando in parallelo al Piccolo Teatro. Contribuì a fondare il Salone Pier Lombardo, attualmente noto come Teatro Franco Parenti.

Nel corso della sua lunga carriera, scrisse su riviste di teatro e cultura, anche straniere, lavorò per la casa editrice Bombiani e tradusse diverse opere dal francese e inglese. Fu anche direttore di due collane di saggi parascientifici per la Sperling & Kupfer. Portano la sua firma sei libri di saggistica e un'altra ventina, tra poesia e narrativa. Dal suo libro 'I giardini dell'Eden', pubblicato nel 1998 per Piemme, venne tratto l'omonimo film di Alessandro D'Alatri di cui Silvera fu sceneggiatore.

"Leggi che ti passa", diceva spesso lo scrittore, che considerava i libri una fonte di "benessere" che si può "assumere a stomaco pieno o vuoto", poiché "non danno assuefazione e ci salvano sempre". Tantissimi i messaggi pubblicati sui social per ricordare l'intellettuale. Tra chi ha voluto salutarlo per l'ultima volta anche la direttrice del Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah, che su Facebook ha scritto: "Ciao amico mio, amico di tutta una vita: sei volato via... È molto difficile sapere che non ti vedrò più".