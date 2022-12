Natale a Milano, i musei aperti per le feste

Per chi resta in città, ecco i musei e le mostre aperte durante le feste di Natale. A Milano resteranno sempre accessibili - anche il 25 dicembre, il 1° e il 6 gennaio - le esposizioni di Palazzo Reale, Pac - Padiglione d’Arte Contemporanea, Mudec - Museo della Culture e Fabbrica del Vapore.

Anche Casa della Memoria è aperta per tutte le feste con il programma di attività di CantiereMemoria. Osservano invece apertura ordinaria, da martedì a domenica, salvo il 25 dicembre e il 1° gennaio, tutti musei civici: Museo del Novecento, Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Gam | Galleria d'Arte Moderna, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Nazionale di Storia Naturale e Acquario civico. In tutte le sedi l'ultimo ingresso è consentito fino a un'ora prima della chiusura. Chiuse solo il 1° gennaio le Gallerie d'Italia che per le altre festività aprono con orario ridotto. La Pinacoteca di Brera, infine, chiude il 25 dicembre e il 1° gennaio, mentre il 26 dicembre e il 1° gennaio apre con orario ridotto.

Per consentire a un pubblico più ampio di visitare gratuitamente i musei milanesi, slitta invece dall’1 all’8 gennaio la 'Domenica al museo', iniziativa normalmente prevista durante la prima domenica di ogni mese. Domenica 8 saranno quindi aperti e gratuiti non solo tutti i musei civici, ma anche il Museo d’arte della Fondazione Luigi Rovati, le Gallerie d'Italia e Armani Silos, che aderiscono all’iniziativa. L'1 gennaio, invece, è gratis la Pinacoteca di Brera, aperta dalle 10 alle 17 (prenotazione obbligatoria).