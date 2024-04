Nuova luce per il Museo Bagatti Valsecchi: la campagna per la raccolta fondi

Il Museo Bagatti Valsecchi di Milano (storica dimora-museo in via del Gesù) cambia la sua illuminazione con una campagna di crowfunding in collaborazione con la storica Libreria Bocca, la più antica d'Italia, fondata nel 1775, con sede in Galleria Vittorio Emanuele. L'obiettivo della campagna di crowfunding è quello di raggiungere la copertura finanziaria per realizzare un nuovo impianto illuminotecnico, adoperando soluzioni innovative appositamente progettate nel rispetto degli ambienti e delle collezioni del '400-'500 e dell'800 che i fratelli fondatori della casa-museo, Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, raccolsero con amore e dedizione.

Il progetto, studiato dall'architetta Margherita Suss (Gms Studio Associato) in partnership con iGuzzini, cerca da un lato di ricreare l'atmosfera degli ambienti, e dall'altro di utilizzare le ultime tecnologie nel campo dell'illuminazione museale. L'attuale sistema di illuminazione risale alla fine dell'800 e si caratterizza per una luce calda e antica, non adeguata alla visita museale. Sarà sostituito da lampade che esaltino alcune parti del percorso espositivo, con 300 proiettori iGuzzini a Led, con temperatura di colore di 3.000K e indice di resa cromatica pari a 90. Le piantane saranno disegnate su misura per il museo, e il loro aspetto richiama i candelabri del '400 presenti in Sala dell'Affresco. Chi decide di donare almeno 200 euro, riceverà in omaggio una copia del volume sulla storia della Libreria Bocca.