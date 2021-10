La mostra fotografica sull'anima di Milano

Una mostra per illustrare l'evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti. È L'occhio del Milanese, l'esposizione fotografica che dal 19 ottobre al 10 dicembre, in occasione del 90° del Circolo Fotografico Milanese, sarà visitabile alla Galleria Credito Valtellinese di Corso Magenta 59.

La rassegna, a cura di Roberto Mutti, ripercorre la storia del circolo, che è tra gli otto costituenti della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e fu fondato il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente; Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario; Secco d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani; intellettuali come Giuseppe Cavalli; l’architetto Gio Ponti; esperti di chimica come Alfredo Ornano; e appassionati di grande valore come Federico Vender.

Per festeggiare un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci proprio ne' L'occhio del milanese, una esposizione che ne illustra l’attività e la passione proponendo al contempo un viaggio attraverso i cambiamenti radicali del capoluogo lombardo, tra ambienti urbani tramutati, stili di vita completamente diversi, volti, abiti e gesti in costante evoluzione. Il tutto, però, mantenendo immutato il carattere e lo spirito che contraddistinguono la 'milanesità'.

L'occhio del milanese in 180 scatti

Ad aspettare i visitatori 180 fotografie selezionate tra le migliaia scattate dai fotografi soci dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi piani. Da una parte – vista l’indispensabile necessità di conoscere e studiare le proprie radici – viene reso un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia italiana. Dall’altra si propone di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà con stili, metodi di approccio, atteggiamenti inevitabilmente diversi ma tutti riconducibili all’unico intento di rappresentarla e interpretarla.

La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video, proiettato in un’area appositamente allestita, che illustra le opere degli autori storici del Circolo Fotografico Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie di teche dove sono contenute fotografie, documenti, libri, macchine fotografiche legate alla storia del Circolo. Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato suddiviso lo spazio dove sono esposte le fotografie degli attuali soci: Arte, Eventi, Osservazione urbana, Street, Sociale, Ricerca, Sport.

“Qui si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo perché L’occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o l’occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di discussione e confronto”.