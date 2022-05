Open House torna ad aprire le case di Milano

Una nuova edizione di Open House torna in città rendendo visitabili bellissime case private. L'appuntamento sabato 14 e domenica 15 maggio in giro per Milano, dal centro alle periferie.

Il weekend punta a far conoscere a tutti le architetture. "Con Open House - si legge sul sito dell'iniziativa - si vuole invitare tutti ad esplorare e discutere il valore di un ambiente ben progettato, comprendere e conoscere le architetture della propria città e la loro storia". La manifestazione fa parte del circuito Open House Worldwide che si sviluppa in 4 continenti e quasi 50 città. Sabato e domenica saranno diversi i percorsi per visitare le 'case aperte', creati sulla base dell'antico criterio dei sestrieri, che vede sei aree sviluppate lungo le direttrici delle storiche porte.

Open House, scrivono gli organizzatori, è stata ideata "per promuovere un concetto di città partecipata dai cittadini, per favorire il dialogo fra pubblico e privato, fra cittadinanza e impresa e accrescere il senso di appartenenza alla propria città. Per dare vita a un circolo virtuoso intorno allo sviluppo sostenibile del territorio e del suo patrimonio". Sul sito di Open House il programma completo dell'iniziativa e i luoghi visitabili. Già aperte le prenotazioni, obbligatorie per visitare i luoghi.