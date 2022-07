La Pinacoteca di Brera arriva in periferia

Fuori dalle mura del museo e fuori dal perimetro del centro, per portare arte e cultura anche nelle periferie di Milano. La pinacoteca di Brera diventa un museo diffuso.

"Brera - scrivono gli organizzatori dell'iniziativa - porta la propria bellezza e la propria storia a casa dei cittadini, compiendo fisicamente quel tragitto già percorso virtualmente durante la pandemia (quando l’offerta online raggiungeva a domicilio utenti impossibilitati ad accedere al museo) e proseguendo in altre forme la sperimentazione del 'museo diffuso' avviata con la realizzazione di Mubignel quartiere milanese di Greco".

Il progetto 'N(u)ove strade per Brera', ideato da Cristina Moretti di Alfabeti d’Arte per Pinacoteca di Brera, con il contributo di Alice Bocca, nasce con l'obiettivo di rendere accessibile il patrimonio del museo alle zone periferiche della città valorizzandone, allo stesso tempo, il patrimonio culturale e naturale.

Villa Clerici, OrtoComuneNiguarda, Biblioteca Villa Litta Modignani, Biblioteca Cassina Anna sono alcune delle realtà che hanno accolto l’invito della Pinacoteca, rendendo possibile l’iniziativa. Tre i quartieri coinvolti: Niguarda, Affori e Bruzzano, aree che conservano un ricco patrimonio storico, culturale e artistico da valorizzare e una forte attenzione all’idea di comunità.

Il progetto prevede itinerari interattivi, laboratori e mostre che si differenziano in due linee. Da una parte 'linea verde', un percorso per scoprire l’OrtoComuneNiguarda, in relazione con le opere della collezione braidense, e dall'altra 'linea blu', per esplorare e dare valore a Villa Clerici, Villa Litta e Cassina Anna, luoghi con stretti contatti con la Pinacoteca e l’Accademia di Brera. Per maggiori informazioni: pinacotecabrera.org.