Non c'è più neanche un biglietto per vedere il Don Carlo alla Scala (oltre alla Prima)

Non c'è neanche un biglietto per vedere Il Don Carlo di Giuseppe Verdi alla Scala di Milano. Tutti i sette spettacoli, dalla Prima di Sant'Ambrogio al 2 gennaio, sono andati sold out. Non solo, non c'è più nessun biglietto neanche per l'anteprima riservata gli Under30 di domenica 3 dicembre. Il fatto è stato reso noto dal teatro attraverso una nota.

Don Carlo, che ha inaugurato la Stagione già nel 1868, 1878, 1912, 1926, 1968, 1977, 1992 e 2008, sarà diretta dal Direttore Musicale Riccardo Chailly sul podio dell’Orchestra del Teatro alla Scala con un cast che schiera Francesco Meli come Don Carlo, Anna Netrebko come Elisabetta di Valois, Michele Pertusi come Filippo II, El?na Garan?a come Principessa d’Eboli, Luca Salsi come Marchese di Posa e Ain Anger come Grande Inquisitore.

Protagonista di non minore rilievo il Coro del Teatro alla Scala diretto da Alberto Malazzi. Le scene sono di Daniel Bianco, i costumi di Franca Squarciapino, le luci di Pascal Mérat, i video di Franc Aleu e la coreografia di Nuria Castejón.