I regali di Natale solidali della Croce Rossa di Milano

Un Natale solidale con i doni della Croce Rossa di Milano, che fino al 23 dicembre offre idee regalo per adulti e bambini nel suo Christmas shop di City Life e in quello di corso Garibaldi 91. Attivo anche un Christmas Truck sempre a City Life fino al 17 dicembre e uno stand dedicato al padiglione 6 dell'Artigiano in Fiera (in programma a Rho fino al 10 dicembre). Nei Charity shop una selezione di gadget e prodotti di marca brandizzati Croce Rossa. Info e orari sul sito della Croce Rossa Italiana di Milano.