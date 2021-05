Galleria Campari riapre al pubblico con un nuovo palinsesto ricco di appuntamenti

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, Galleria riapre finalmente le sue porte a tutti gli appassionati di arte e di design

Martedì 18 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei Musei, Galleria Campari riapre al pubblico con un palinsesto rinnovato e ricco di appuntamenti che permetteranno ai visitatori di tornare ad immergersi fisicamente nel mondo dell’arte Campari in totale sicurezza.

Si riparte infatti con le visite guidate gratuite che, il martedì, il giovedì e ogni primo sabato del mese, consentiranno ai visitatori di scoprire la storia del brand Campari, approfondendo il rapporto tra il marchio e il mondo della comunicazione, dell’arte e del design. Le visite saranno condotte da guide esperte che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei tesori artistici e culturali custoditi negli spazi del museo di Sesto San Giovanni (MI): un viaggio all’insegna dei capolavori della comunicazione e dell’arte del Novecento, come le opere di Leonetto Cappiello, Fortunato Depero, Guido Crepax, Bruno Munari e molti altri.

Arte e Mixologia, alla scoperta dei cocktail

Riprendono anche i format Arte e Mixologia in presenza, le visite guidate a due voci condotte da uno storico dell’arte di Galleria Campari e da un bartender di Campari Academy che, oltre alle opere pubblicitarie, approfondiranno fenomeni come l’invenzione del Bitter Campari, la nascita dell’aperitivo, la miscelazione futurista, la nascita del cocktail Negroni e molto altro ancora. La visita in Galleria si concluderà poi con una dimostrazione di preparazione del Cocktail Negroni e aperitivo all'aperto. Il costo dell'esperienza Arte e Mixologia è di 35 euro comprensivi di visita guidata e di degustazione.

Il Festival degli Archivi

Galleria aderirà inoltre al festival degli Archivi promosso da Archivissima, che quest’anno sarà dedicato al tema “generazioni”, con una speciale visita guidata in calendario per sabato 5 giugno completamente dedicata al rapporto tra Davide e Gaspare Campari e alle varie generazioni di artisti con cui Campari ha collaborato.

Non mancheranno nei prossimi mesi appuntamenti e attività tematiche. Quest’anno i programmi temporanei di Galleria Campari saranno dedicati allo Spiritello, l’opera del 1921 firmata dal pittore e illustratore Leonetto Cappiello, nonché vera e propria icona del marchio Campari, che proprio quest’anno festeggia i suoi cento anni.

Tutte le visite saranno regolamentate e seguiranno un preciso protocollo anti Covid-19 in modo da assicurare la salute la sicurezza di tutti i visitatori e i collaboratori della Galleria. Gli accessi saranno limitati e le prenotazioni per le visite potranno essere effettuate solo previa registrazione al seguente link dedicato.



Il calendario

Qui di seguito il calendario dettagliato delle iniziative:

- Visite guidate gratuite

Ogni martedì e giovedì alle ore 15:30; 17

Ogni primo sabato del mese alle ore 11; 14; 15.30; 17

- Visita guidata Archivissima gratuita

Sabato 05 giugno 2021, ore 11, 14, 15:30, 17

- Visite Arte e Mixologia, costo 35 euro

6 luglio 2021, ore 19

14 settembre 2021, ore 19

19 ottobre 2021, ore 19

16 novembre 2021, ore 19

14 dicembre 2021, ore 19

È inoltre disponibile una nuova app digitale e audio, scaricabile in Galleria Campari, che permette di navigare nel mondo dell’arte e della storia Campari grazie a contenuti extra e approfondimenti dall’Archivio.