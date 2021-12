Più di 10 mila persone all'open day del Teatro Lirico di Milano

C'è uno slogan per la riapertura del Teatro Lirico Giorgio Gaber, dopo ventidue anni di chiusura e un lungo restauro: "L'illogica allegria di vivere il presente". La frase è una citazione proprio di Gaber, a cui è stato intitolato il teatro. E' stata suggerita da una ragazza milanese di diciotto anni (che ha scelto di rimanere anonima) e scelta, fra oltre tremila proposte, da una giuria composta da Ornella Vanoni, Katia Follesa, Dalia Gaberscik, Massimo Moratti, Paolo Jannacci e Renato Pozzetto.

"E' come un'illogica allegria / di cui non so il motivo / non so che cosa sia / è come se improvvisamente / mi fossi preso il diritto / di vivere il presente", recita la canzone 'L'illogica allegria' di Gaber, spesso sul palcoscenico del Lirico quand'era 'sala grande' del Piccolo Teatro. La ragazza è stata contattata al telefono da Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri Lirico e Nazionale, per complimentarsi e annunciarle che sarà ospite del teatro per tutta la stagione. "Siamo felici che abbia scalato il gradino più alto del podio una frase che richiama una storica canzone del grandissimo Giorgio Gaber, a cui abbiamo dedicato il teatro", ha commentato Forte.

Silvana, 80 anni: la prima a rivedere il Lirico

E, tra sabato 18 e domenica 19 dicembre, più di diecimila persone hanno partecipato all'open day del Lirico, con musiche eseguite dagli allievi della scuola civica di Milano. "Cittadini che hanno voluto festeggiare un traguardo che, solo fino a pochi mesi fa, sembrava un miraggio", ha detto Forte: "Questa grande manifestazione d'affetto ci spinge a fare ancora di più per non deludere i tanti amici del teatro Lirico". La prima ad entrare nel teatro, sabato 18, è stata una ultra ottantenne milanese, Silvana, prima di una coda di circa duecento persone. Ricevuta da Matteo Forte e dall'attore Renato Pozzetto, consulente artistico del teatro, si è mostrata emozionata e ha rimarcato di non aver voluto mancare all'appuntamento "nonostante il freddo pungente". Ed ha aggiunto di avere assistito a moltissimi spettacoli al Lirico: "Un luogo - ha commentato Silvana - che fa parte a pieno titolo della storia e della cultura".

L'appuntamento con il primo spettacolo vero e proprio è per mercoledì 22 dicembre: andrà in scena 'Comincium' di Ale e Franz. Il battesimo artistico è avvenuto invece a fine giugno con la pianista Halyna Malenko per Piano City, in una sala pressoché completa ma ancora senza poltrone.

Foto - La signora Silvana con Forte e Pozzetto