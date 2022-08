Il comune milanese che manda un sacco pieno di libri ai ragazzi

Un sacco, letterale, di libri, per tutti i bambini e i ragazzi fino a 14 anni. È l'iniziativa della biblioteca comunale di Cologno monzese, hinterland nord est di Milano.

Grazie a 'Un sacco di libri per te! Letture per tutte le taglie', questo il nome dato al nuovo servizio, i lettori più giovani della biblioteca potranno ricevere in prestito una raccolta di libri selezionati dalle bibliotecarie.

I più piccoli potranno chidere consigli in biblioteca e 'richiedere' letture ad hoc, dalle fiabe della buonanotte ai libri sui dinosauri, passando per i classici, i libri di avventura e quelli su scienze e storia. Per maggiori info e per ordinare il proprio sacco di libri, è possibile contattare la biblioteca allo 0225308284.

L'iniziativa si svolge dal 25 agosto al 25 settembre. Al telefono è necessario specificare l'età e quanti libri si vogliono 'ordinare'. Poi si potrà passare direttamente a ritirarli.