Il Teatro alla Scala è anche su TikTok

Il Teatro alla Scala è sbarcato sul popolare social network TikTok, la piattaforma d'intrattenimento leader per i video brevi. L'account è 'teatroallascala'. Lo ha fatto per raccontarsi in maniera inedita ad un pubblico sempre più ampio e variegato. Inoltre, con gli hashtag #DietroLeQuinte e #ClassicalMusic, attraverso TikTok esplora il palcoscenico con video inediti e contenuti esclusivi in vista dell'inaugurazione della stagione 2021-2022, il 7 dicembre, quando verrà rappresentato il 'Macbeth' di Giuseppe Verdi.

I contenuti saranno postati sul profilo ufficiale del teatro e raccontati dalla creator Martina Socrate, che svelerà i segreti del backstage del teatro con un evento live in-app il 7 dicembre.

Il Teatro alla Scala, con i suoi 420.513 followers su Facebook, 293.876 su Instagram e 308.402 su Twitter, si colloca tra le istituzioni culturali italiane più seguite sulle piattaforme social. E la Prima del 7 dicembre è protagonista sui social media con l'hashtag #primascala. Ora ai tradizionali social si aggiunge anche TikTok.