Un marchio per palazzo Litta, al via workshop per 25 architetti e designer

Dall’intento di valorizzare un gioiello milanese del barocco - palazzo Litta, sede del segretariato regionale del ministero della Cultura - è nato un workshop in tre fasi che si svolgerà tra febbraio e aprile 2023 e che è aperto a 25 giovani under 35 con un percorso di studi comprovato in campo architettonico e culturale. Le iscrizioni scadono il prossimo 16 gennaio e il seminario è gratuito per le 25 persone che saranno ammesse ai corsi grazie al finanziamento della Fondazione Cologni, nata da un’idea dell’ex manager della gioielleria Franco Cologni per promuovere la diffusione e la tutela dei mestieri d’arte e dell’artigianato legato anche al design che ha fatto la fortuna di Milano. Il ciclo di seminari è stato progettato e organizzato da CorsiArte, la società scelta dalla fondazione come partner per questa iniziativa (sul sito www.corsiarte.it è possibile trovare il modulo di iscrizione), in collaborazione con la giornalista Chiara Gatti.



Lo scopo, si diceva, è quello di valorizzare palazzo Litta attraverso la creazione di un’immagine grafica che lo caratterizzi. Dalla quale dovrebbe nascere, in futuro un brand del palazzo applicabile sia ad arredi e corredi, comunicazione, grafica, sia per esempio a collezioni artigianali d’eccellenza. In cattedra si alterneranno sia i docenti di CorsiArte quali Raffaella Ausenda (storica delle Ceramiche), Giuseppe Beretti (storico del Mobile), Francina Chiara (storica dei Tessuti), Lia Lenti (storica dei Gioielli), sia professionisti esterni come Vanni Cuoghi (scenografo), Maddalena D’Alfonso (architetto), Francesco Faccin (designer), Marco Introini (fotografo), Yuri Mastromattei (architetto), Ingrid Paoletti (architetto), Denis Santachiara (designer e applicazione per merchandising), Patrick Tuttofuoco (artista). La presentazione dei lavori sviluppati dai partecipanti, aperta al pubblico, è prevista tra il 27 e il 30 aprile.