Arriva a Milano il teatro itinerante del Sistina di Roma

Parte da Milano l'iniziativa Sistina Chapiteau, il teatro viaggiante ideato da Massimo Romeo Piparo per portare in scena in tutta Italia gli spettacoli del Sistina. L'inaugurazione è prevista per il 13 dicembre 2023 in una struttura allestita per l'occasione allo Scalo Farini. Il primo spettacolo in cartellone è il musical Cats. Seguiranno altri tre titoli: Il Marchese del Grillo, Matilda e Billy Elliot.

La protagonista di Cats è la cantante milanese Malika Ayane, affiancata da un cast eccezionale di 'artisti gatti', l'orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell. Cats resterà in cartellone durante tutte le feste di Natale. Il 18 gennaio sarà la volta del Marchese del Grillo, commedia musicale tratta dal film di Mario Monicelli con Alberto Sordi, con Max Giusti protagonista, e il 15 febbraio toccherà a Matilda il Musical, tratto dal libro di Roald Dahl, che narra la storia di una bambina che sovverte le regole con il suo coraggio e i suoi superpoteri. Luca Ward interpreterà la preside Trinciabue, i Pozzolis Family saranno i genitori di Matilda. Chiuderà la stagione del Sistina Chapiteau a Milano il musical Billy Elliot, con Giulio Scarpati nel ruolo del papà di Billy e Rossella Brescia in quello della maestra di danza.

Il Sistina Chapiteau ospiterà 1.500 posti, con parterre con poltrone teatrali di velluto rosso e grigio (come quelle del Teatro Sistina di Roma). Il palcoscenico sarà grande più di 300 metri quadrati. Vi si svolgeranno anche i corsi dell'Accademia Sistina del musical per allievi da 8 a 16 anni. Prevista un'area di ristorazione e la possibilità di ordinare dal posto attraverso un'app, così come l'opportunità di comprare il biglietto per lo spettacolo e il parcheggio nello stesso momento; e infine l'acquisto in una volta sola di tutti i biglietti di trasporto necessari per raggiungere il teatro, fra Atm, pullman, treni, taxi e car sharing.