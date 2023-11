Milano è la città d'Italia dove si spende di più per la cultura

A Milano si spende più del 10% della spesa nazionale per i consumi culturali: libri, teatro, opera e così via. Ma la percentuale sale a più del 25% per l'opera lirica. Lo segnala l'Osservatorio per BookCity Milano (la manifestazione torna dal 13 al 19 novembre) anticipando alcuni dati che verranno presentati il 9 novembre dall'Associazione italiana editori.

A Milano si concentra, in particolare, il 25,2% della spesa nazionale per assistere a spettacoli di teatro lirico, il 15% per spettacoli di balletto, il 10,6% per spettacoli di teatro di prosa, il 10% per l'acquisto di libri (sia online sia in punti vendita fisici, comprese librerie tradizionali e supermercati), il 5,3% per proiezioni cinematografiche.

I dati completi verranno presentati a Palazzo Reale, giovedì 9 novembre alle 10, con esponenti del mondo del libro, del teatro e della musica. Per il Comune di Milano ci sarà l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi.