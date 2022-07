Milano, il Piccolo offre spettacoli gratis

Spettacoli del Piccolo Teatro di Milano a costo zero. È la rassegna 'Estate fuori scena', che fino a settembre accombagna i cittidani rimasti in città con molti appuntamenti in diversi luoghi, dal centro alle periferie.

"L’estate a Milano non cala il sipario - scrivono gli organizzatori - reclama semmai il suo statuto di bella stagione dentro e fuori la scena. Ed è proprio con un palinsesto articolato e diffuso, un vero e proprio abbraccio alla città e alle sue diverse declinazioni identitarie, che nasce Estate fuori scena".



Con questa iniziativa il Piccolo offre una programmazione multicentrica e plurale, che si compone di luoghi, esperienze e progetti differenti: 'Estate al Castello', 'Sguardi (d’) Insieme', 'Immersioni - laboratorio di linguaggi performativi nei quartieri'. Una fitta rete di appuntamenti, di spettacoli e di attività laboratoriali – realizzati in dialogo con il Comune di Milano nell’ambito di 'Milano è Viva' – che si irradierà nei quartieri, accordando la voce del Piccolo a quella di diversi interpreti del territorio cittadino: Atir, Biblioteca Gallaratese, Casa della Carità, Comin, Mare culturale urbano, Il razzismo è una brutta storia e altri. Qui la programmazione completa.