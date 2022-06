Arena Milano Est, tutti gli spettacoli (e gli sconti) dell'estate

Manca pochissimo all'estate, e Milano si riempie di appuntamenti all'aria aperta semplicemente imperdibili.

All'Arena Milano Est, nel cuore di Lambrate, la stagione estiva è una vera esplosione di spetacoli teatrali che spaziano dalla commedia al cabaret, fino a riflessioni amare sulla nostra attualità.

Scoprite tutto il cartellone estivo e come avere i biglietti a prezzi scontati.

Ruggero De I Timidi – Sole Cuore Hangover, 21 giugno

Sole Cuore Hangover è il titolo del tour estivo di Ruggero de I Timidi.

Un vero e proprio musical balneare per far scoprire al pubblico le nuove canzoni e intonare tutti assieme le celebri hit che hanno reso famoso il cantante più timido d’Italia.

Sul palco, assieme a Ruggero, l’eleganza classica del Maestro Ivo, tenore lirico di scuola genovese e la sfrontatezza della soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia che dopo la terza birra col limone si trasforma in Faby Q, reginetta delle canzoni estive. Uno show divertente, colorato, a tratti irriverente. Contiene tracce di ukulele e reggaeton.

Justin Adams & Mauro Durante, 23 giugno

Mauro Durante, percussionista e violinista leader del Canzoniere Grecanico Salentino, incontra la chitarra di Justin Adams, chitarrista al fianco di Robert Plant, produttore di alcuni degli artisti più originali della nuova musica africana.

Un viaggio affascinante nel sud del mondo tra classici della tradizione italiana e blues africano.

Introduce lo scrittore camerunese Emmanuel Edson.

Pippo Ricciardi – Pippo per un'ora, 28 giugno

Pippo Ricciardi, comico sperimentale, autore, improvvisatore ma soprattutto showgirl.

Si esibisce da anni in locali, circoli, teatri ma anche battesimi, matrimoni e feste di scarceramento.

Tra una cosa e l'altra ha calcato quasi 2000 palchi ma nessuno di questi palchi vuole testimoniare.

Federica Cacciola - Ma sei scema?, 29 giugno

Come ci si sente a ricevere migliaia di insulti su internet?

Quant’è difficile, al giorno d’oggi, vivere se il tuo cervello è femminista ma la tua vagina patriarcale?

E chissà se i narcisisti patologici sono sempre esistiti o un tempo si chiamavano semplicemente “stronzi”?

E se le donne romantiche cantate dai cantautori potessero rispondere, cosa direbbero?

Guido Catalano e Roberto Mercadini in "Cose che non avremmo sperato di potervi dire", 30 giugno

Due schegge impazzite percorrono ciascuna la sua imprevedibile traiettoria, ma possono pur sempre incrociarsi.

Due cani sciolti non hanno padroni né un branco; ma possono, liberamente, percorrere un tratto di strada correndo fianco a fianco.

Due errori del sistema, possono trovare una imprevedibile armonia.

Così Guido Catalano e Roberto Mercadini, esseri simili e complementari, opposti e analoghi, raccontano le loro solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia, fra palesi somiglianze e altrettanto palesi differenze.

Memorie, confessioni, racconti, poesie, favole, miti, pianti, risate, amori, odii, sfrenata esuberanza e toni di ineccepibile sobrietà.

Gabriele Cirilli in "DUEPUNTOZERO", 5 luglio

Duepuntozero è lo spettacolo che Gabriele Cirilli ha preparato bypassando questi ultimi due anni di pandemia e ripartendo dal successo della stagione teatrale 2018/2019 con Mi Piace...Di Più.

Attraverso la sua esibizione Gabriele fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza è una capacità di comunicazione che pochissimi hanno.

E la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga.

L’opera di Gabriele è l'espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che ha ormai conquistato il grande pubblico.

Il Terzo Segreto di Satira – Barabba, 6 luglio

Una via di mezzo tra un One man show e un corso di formazione.

Una sorta di stand up a metà tra uno spettacolo e un manuale di sopravvivenza.

Un’immersione nelle tattiche e nel pensiero sovranista, per decodificarlo, impararlo, e farlo proprio, mimetizzandosi così in attesa della luce alla fine del tunnel.

Roberto Re, Marco Montemagno, oppure Frank T.J. Mackey, interpretato da Tom Cruise in Magnolia. Tutti Mental Coach, tutti formatori, tutti in grado di cambiare le vite dei propri “adepti” con corsi e libri pieni zeppi di regole e “strade” da seguire.

Soldi, fortuna in amore, sicurezza in sé stessi, salute, sono questi i classici che l’uomo da sempre va cercando.

Tarantate, 7 luglio

Un progetto di Pizzica e Taranta che cerca di svelare cosa si cela dietro la presenza femminile nel fenomeno della Taranta e come mai le supposte vittime del morso fossero soprattutto donne.

La Taranta quindi come strumento di lotta ad una realtà rigidamente patriarcale, un modo di esprimersi e sopravvivere in una società che soffocava la libertà e l’eros femminile.

Un’ultima forma di protesta inquieta e un estremo tentativo di affermazione della propria persona in un mondo che tende a sfruttare un intero genere.

Con una super formazione salentina che vede:

. Ninfa Giannuzzi, voce

. Consuelo Alfieri, voce

. Roberto Chiga, percussioni

. Nico Berardi, fiati tradizionali

. Luigi Panico (Officina Zoé) chitarra

. Valerio “Combass” Bruno (Après la Classe) basso

Vincenzo De Lucia – La signora della TV, 12 luglio

Vincenzo De Lucia presenta lo spettacolo "La signora della TV" una produzione inedita Tradi- zione e Turismo, con le musiche Claudio Romano i costumi di Dora Maione e le coreogra- fie di Johannes Palmieri.

Un inno alla leggerezza e alla musica, con la costante attenzione ad un riferimento principe come quello del Varietà per eccellenza.

Sono questi i punti saldi dell'inedito testo divenuto spettacolo, dell'attore - cantante e imitatore Vincenzo De Lucia, molto apprezzato per le sue uniche capacità di female impersonator.

L'artista partenopeo vestirà i panni di moltissi- me signore dello spettacolo: luminose stelle provenienti dal piccolo al grande schermo, fino alla storia della musica.

