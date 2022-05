Lo spettacolo gratuito al Teatro alla Scala: come prenotare

Il Teatro alla Scala di Milano apre gratuitamente alla cittadinanza mercoledì 11 maggio, in occasione del 76° dalla ricostruzione. Lo spettacolo a costo zero, in scena dalle 11.30, vede sul palco il corpo di ballo.

Il balletto viene offerto ai milanesi (e non solo) per commemorare il concerto che Arturo Toscanini diresse l’11 maggio 1946 riaprendo la sala del Piermarini ricostruita dopo i bombardamenti dell’estate del 1943. Ad aspettare il pubblico una rappresentazione gratuita del primo atto di Sylvia, il balletto la cui musica è stata composta da Léo Delibes e che viene riproposto nella stagione di balletto proprio a partire dalla serata dell’11 nella coreografia di Manuel Legris con l’orchestra diretta da Kevin Rhodes. La produzione, con le fastose scene e i costumi di Luisa Spinatelli, aveva inaugurato con successo la Stagione di Balletto 2019/2020.

Tra gli interpreti della matinée Maria Celeste Losa come Sylvia, Timofej Andrijashenko come Aminta, Gabriele Corrado come Orione, Mattia Semperboni come Eros, Alessandra Vassallo come Diana, Gioacchino Starace come Endimione; completano il cast Domenico Di Cristo (Un fauno), Agnese Di Clemente (Una naiade), Antonella Albano (Una contadina), Eugenio Lepera (Un contadino), Valerio Lunadei (Un pastorello), Gaia Andreanò e Vittoria Valerio (Due cacciatrici).

Il Teatro celebrerà ogni anno la ricorrenza con un evento che metterà in luce uno dei corpi artistici: orchestra, coro o corpo di ballo. Nel 2021, in occasione del 75° anniversario, Riccardo Chailly aveva diretto l’orchestra, il coro e il soprano Lise Davidsen in un concerto straordinario il 10 maggio, ripreso dalle telecamere Rai.

Come assistere gratis allo spettacolo della Scala

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria on-line (www.teatroallascala.org) o in biglietteria a partire dalle ore 12.00 di venerdì 6 maggio.