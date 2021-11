De Marchi (Pd): "Arriva uno spettacolo frutto del lavoro di donne con una storia difficile"

"Credo valga la pena assistere a uno spettacolo frutto dell’appassionato lavoro di ragazze e donne con una storia difficile alle spalle. Sarà, ne sono sicura, un momento emozionante”. Così Diana De marchi, presidente della commissione pari opportunità del Comune di Milano, presenta 'Io ci credo', pièce teatrale che sarà rappresentata sabato 6 novembre alle 17.30 al Teatro Pime di via Mosè Bianchi 94 a Milano.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Milano, è l’esito scenico di un laboratorio di counseling a mediazione teatrale condotto da Giulia Gennaro in collaborazione con l’associazione Ebano Onlus, realtà importante nel panorama milanese per il sostegno alle donne in stato di difficoltà o in situazioni di marginalità estrema. Protagoniste del laboratorio e sulla scena sono ragazze accolte e sostenute dall’associazione, che hanno dimostrato grande passione e impegno durante tutto il percorso cimentandosi in un tipo di recitazione introspettiva. Tra loro, Elena Pilan, attrice e autrice teatrale, attualmente detenuta a Milano Bollate, unica detenuta in Italia ad essere ammessa al lavoro esterno al carcere come lavoratrice dello spettacolo.

"'Io ci credo' parte dalla storia di Coco Chanel, bambina cresciuta in orfanotrofio e divenuta un’icona della moda grazie al proprio talento e alla propria determinazione, fondendola con quella di tante altre donne che, nella Milano contemporanea, hanno resistito agli urti della vita, e conservato la forza e la fiducia per costruire un futuro migliore per sé e gli altri. “C’è qualcosa di puro e di commovente, che ci dà speranza e gioia, nel progetto di Ebano Onlus - mette in luce De Marchi -. Attraverso il teatro e la recitazione, queste donne piagate dall’esistenza rappresentano il loro dolore ritrovando se stesse: quale migliore messaggio per tutte coloro che soffrono e che noi dobbiamo aiutare a ritrovarsi e a ricominciare?”.