La Scala prepara la nuova stagione, tra le novità il "biglietto famiglia"

Il Teatro alla Scala non rinuncia a programmare un abbozzo di stagione musicale per settembre nonostante l'incertezza sulle regole anti covid che saranno in vigore. L'appello del mondo dello spettacolo per una data di partenza irreversibile e per protocolli che prescindano da zone colorate, evitando quindi gli "stop and go", sono andati finora nel vuoto. Nonostante l'incertezza (anzitutto sulla capienza che sarà consentita), gli uffici del teatro scaligero vogliono mettere sul tavolo la ripartenza. Se ne è parlato nel consiglio d'amministrazione della Fondazione, in attesa della presentazione ufficiale.

La novità principale sarà il biglietto famiglia: con un tagliando intero si potranno accompagnare due minori pagando 15 euro per ciascuno di loro. Un sistema per avvicinare un nuovo pubblico e anche, probabilmente, per consentire il riempimento di posti senza distanziamento (non necessario tra conviventi secondo il protocollo in vigore). Alla precedente riapertura, per dire, i palchi potevano essere acquistati soltanto "in blocco".

Il cartellone che verrà proposto è di tredici titoli, partendo da un mini festival a settembre 2021 dedicato a Gioacchino Rossini, con "Il turco in Italia" (recuperato da febbraio 2020, quando andò in scena soltanto una recita), "Il barbiere di Siviglia" (diretto da Riccardo Chailly) e "L'italiana in Algeri".

Nella stagione autunnale in cartellone l'"Elisir d'amore" di Gaetano Donizetti, "Calisto" di Francesco Cavalli, "Madina" di Fabio Vacchi. L'inaugurazione scaligera del 7 dicembre è affidata alla direzione di Chailly per il "Macbeth" di Giuseppe Verdi, con regia di Davide Livermore. Tra gli altri titoli successivi, "Fedora" di Umberto Giordano, "La Gioconda" di Amilcare Ponchielli, "Rigoletto" di Giuseppe Verdi (a giugno 2022), "La Dama di picche" di Peter Ciaikovskij, "Thais" di Jules Massenet.