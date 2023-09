Perché quattro musei di Milano saranno più difficili da visitare

Rimodulati (cioè diminuiti) gli orari d'apertura di quattro musei civici di Milano. Si tratta del Museo archeologico, del Museo del Risorgimento, di Palazzo Morando e di Casa Boschi Di Stefano. Lo ha deciso la giunta di Milano con una delibera del 7 settembre. I nuovi orari sono attivi da martedì 12 settembre e non riguardano soltanto le esposizioni permanenti ma anche le mostre in programma o in corso.

Il Comune di Milano si è trovato nella necessità di "rideterminare", cioè tagliare, le risorse disponibili per gli addetti ai musei, a causa di una situazione finanziaria non semplice da gestire. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica allegata alla delibera, dopo uno studio sui flussi di visitatori la Direzione cultura ha individuato i quattro musei in cui tagliare le ore d'apertura settimanali.

Ma quali sono i nuovi orari? Il Museo archeologico (corso Magenta) era aperto da martedì a domenica dalle 9 alle 17.30. Ora invece sarà aperto soltanto al mattino da martedì a venerdì (9.30-13.30) e dalle 10 alle 17.30 sabato e domenica. Il Museo del Risorgimento (via Borgonuovo) era aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 17.30. Ora invece sarà aperto, anche lui, al mattino da martedì a venerdì (9.30-13-30). Sabato e domenica sarà aperto l'intera giornata ma osservando la pausa pranzo: 10-13 e 14.30-17.30.

Più consistente il taglio che subiranno Palazzo Morando (via Sant'Andrea) e Casa Boschi Di Stefano (via Jan). Entrambe le sedi erano aperte da martedì a domenica dalle 10 alle 17.30, mentre ora saranno aperte soltanto nei weekend: da venerdì a domenica dalle 9.30 alle 17.30.

Una razionalizzazione forse necessaria ma, per alcuni, troppo a discapito di sedi museali che, nel tempo, sono diventate comunque rilevanti, accrescendo l'attenzione dei turisti e dei visitatori anche oltreoceano: basti pensare a Casa Boschi Di Stefano, riaperta in pompa magna all'inizio di agosto dopo i lavori di climatizzazione, e inserita l'anno scorso dal New York Times nei consigli per un 'weekend perfetto a Milano'. Il 'taglio netto' subìto da Palazzo Morando e Casa Boschi Di Stefano, in particolare, ha stupito molti nel mondo della cultura meneghina.

Mostre 'tagliate'

E c'è chi si lamenta anche delle tempistiche di una decisione assunta la settimana scorsa, che entrerà in vigore il 12 settembre, con un lasso di tempo troppo breve per riorganizzare le attività e avvertire, ad esempio, i giornali. È il caso della mostra dedicata a Stefano Cescon, a cura di Sabino Maria Frassà, che verrà inaugurata a Palazzo Morando proprio il 12 settembre, perdendo però parecchi giorni d'apertura a causa della rimodulazione dell'orario. E sempre a Palazzo Morando sono previste altre mostre, oltre a eventi legati alla Fashion Week. Anche loro faranno i conti con il taglio delle giornate d'apertura.