Dietro front del Comune di Milano: taglio orari a 4 musei "solo temporaneo"

Durerà solo un mese e mezzo la diminuzione degli orari d'apertura di quattro musei civici di Milano. Lo ha scritto, su Instagram, l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi dopo alcuni giorni di polemiche e 'fibrillazione' anche all'interno della maggioranza. L'antefatto: dal 12 settembre il Museo del Risorgimento, il Museo Archeologico, Palazzo Morando e Casa Boschi Di Stefano hanno nuovi orari d'apertura (più ristretti) perché il Comune ha dovuto tagliare le risorse per gli addetti. La decisione (della giunta) era di qualche giorno prima.

Particolarmente colpiti dalla 'scure' Palazzo Morando e Casa Boschi Di Stefano, ora aperti solo nei weekend. Un taglio che ha colpito anche le mostre in programma, tra cui quella inaugurata proprio il 12 a Palazzo Morando e dedicata a Stefano Cescon, perdendo molti giorni d'apertura. Due consiglieri del Pd, Luca Costamagna e Alice Arienta, presidente e vice della commissione cultura, erano già pronti a tentare di metterci una pezza, depositando un ordine del giorno per chiedere di trovare le risorse per ripristinare i vecchi orari e, magari, trovare un accordo con musei privati per "condividere l'agenda degli orari".

Sempre dal Pd, in particolare dai presidenti di Munciipio 1 e 3 (Mattia Abdu e Caterina Antola), era partita invece una richiesta scritta di spiegazioni più netta, che MilanoToday ha potuto leggere, indirizzata all'assessore Sacchi e alla Direzione cultura del Comune. Abdu e Antola, tra l'altro, sottolineavano che la decisione di tagliare gli orari a quattro musei va in direzione opposta alla "politica di cultura diffusa" che il centrosinistra, a livello centrale e nei singoli Municipi, porta avanti, penalizzando strutture museali 'minori' che, però, costituiscono punti di riferimento strategici per i rispettivi quartieri.

Il dietro-front

Poi il sostanziale dietro-front dell'assessore Sacchi, che su Instagram ha parlato di "misura restrittiva temporanea e mio malgrado necessaria", assicurando però che nel frattempo è stato rivisto il piano di aperture "con un attento lavoro su risorse e disponibilità di personale": da novembre, secondo Sacchi, gli orari saranno nuovamente rimodulati. "Si tratta di un mese e mezzo difficile - ha concluso l'assessore - prima di tornare a un orario più ampio". Di cui non si conoscono ancora i dettagli.