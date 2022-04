A Milano il teatro dei ragazzi per i bambini ucraini

Una replica straordinaria di uno spettacolo per destinare gli incassi all'emergenza Ucraina. Giovedì 7 aprile alle 18 il teatro Bruno Munari accoglie un nuovo appuntamento con lo spettacolo Becco di Rame.

L'intero incasso dell'iniziativa verrà devoluto all'associazione 'Refugees Welcome Italia', che si occupa dell'accoglienza e del mentoring. Nello stesso teatro, sempre nel pomeriggio del 7 aprile, alle 16.30, ci sarà, invece, una rappresentazione gratuita, con traduzione in lingua, interamente dedicata alle famiglie ucraine ospiti a Milano.

Becco di Rame - raccontano dal teatro - è una storia vera. La vicenda di un’oca Tolosa che una notte, per proteggere l’aia e il pollaio, in una lotta furiosa con una volpe, perde la parte superiore del becco rischiando di non poter sopravvivere.