A Milano il Teatro Libero resterà chiuso per sempre

"Siamo estremamente spiacenti di comunicarvi che il Teatro Libero non riaprirà", scrivono dalla sala di via Savona

Lo scorso febbraio vi avevamo parlato della lotta per la sopravvivenza dei teatri chiusi da moltissimi mesi e ad aprile, con grande gioia, avevamo parlato della loro riapertura. Purtroppo però non tutti sono riusciti a farcela e tra le vittime delle chiusure prolungate imposte dal governo per contenere la pandemia, a Milano c'è il Teatro Libero, che resterà chiuso definitivamente.

"Gentili spettatrici, gentili spettatori - scrive sui social la piccola e amata sala - siamo estremamente spiacenti di comunicarvi che il Teatro Libero non riaprirà. Nell’ultimo anno e mezzo, infatti, alle normali difficoltà nella gestione di un'attività teatrale si è aggiunta la chiusura forzata a causa della pandemia. I lunghi mesi di stop e le condizioni imposte per la riapertura del nostro settore non consentono a una sala da 99 posti di riprendere l’attività sostenibilmente. Da qui la decisione sofferta ma inevitabile di calare il sipario sul piccolo teatro sospeso sui tetti di via Savona".

"Le spettatrici e gli spettatori che hanno apprezzato la programmazione offerta al Teatro Libero in questi ultimi anni da La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale Ets e che vogliono continuare a seguire la sua attività possono iscriversi alla mailing list settimanale del Teatro Binario 7 di Monza - continua il lungo post di addio -. Nel salutare e ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno frequentato il Teatro Libero, il direttore artistico Corrado Accordino tiene a segnalare due appuntamenti che lo vedranno protagonista nei prossimi giorni. Al Teatro Binario 7 di Monza va in scena da giovedì a domenica 'Il cattivo bambino', reading in parole e musica. Al Teatro Elfo Puccini di Milano dal 18 al 23 maggio tornerà in scena 'Munch. Autoritratto su carne', che ha debuttato nel 2018 proprio sul palcoscenico del Libero".

"Viva il teatro!", chiosano dalla sala, la cui chiusura dispiace sinceramente a molti cittadini, habitué che prima del covid la frequentavano regolarmente ma anche spettatori occasionali che ne apprezzavano la particolarità: si trattava di uno spazio davvero unico a Milano. "Io desidererò intensamente che possa un giorno riaprire e che chi è il teatro Libero trovi le forze per volerlo di nuovo, lo desidererò finché non succederà", scrive una signora a proposito la chiusura definitiva; "Che rabbia e che dispiacere! Uno Stato che non fa nulla per salvaguardare i 'piccoli' teatri che comunque fanno cultura e lavorano a stretto contatto con il territorio è uno Stato 'piccolo'", scrive qualcun altro con amarezza; decine, poi, i commenti che esprimono profondo rammarico per una perdita che, forse, con politiche diverse, si sarebbe potuta evitare.