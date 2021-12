Riecco il Teatro Lirico dopo un'attesa di 22 anni: open day e inaugurazione

Non manca ormai molto all'inaugurazione e riapertura del Teatro Lirico di via Larga, intitolato a Giorgio Gaber, dopo il restauro. Il teatro, chiuso dal 1999, nel 2017 è stato dato in gestione a Stage Entertainment. La serata d'inaugurazione è mercoledì 22 dicembre. Sul palcoscenico saliranno, con lo spettacolo 'Comincium', Ale e Franz, coppia collaudata della comicità, a cui verrà quindi dato il compito di restituire a Milano un teatro che ha fatto la storia della città, costruito insieme alla Scala dopo l'incendio del Regio Ducale, che si trovava in un'ala di Palazzo Reale, ed inaugurato nel 1779 come Teatro della Cannobiana.

"Riconsegniamo al pubblico un luogo che ha scritto la storia della cultura milanese e più in generale nazionale”, commenta Matteo Forte, amministratore delegato per l'Italia di Stage Entertainment e direttore generale dei teatri milanesi Lirico e Nazionale: "Ci piace definirlo il 'teatro del popolo' perché il nostro intento è quello di attrarre il maggior numero di persone possibile con proposte intelligenti e interessanti".

Sabato 18 e domenica 19 dicembre è stato previsto un open day aperto a tutti, in modo che i milanesi possano 'ritrovare' il loro teatro accompagnati dalle note dei giovani della Civica Scuola di musica. Dal mattino al tardo pomeriggio, in sala principale e nel foyer, spazio alla musica da camera e al jazz.

A fine giugno del 2021 i milanesi hanno potuto riscoprire in anteprima il Lirico in occasione della decima edizione di Piano City, nell'ambito della quale il teatro ha ospitato quattro concerti di Halyna Malenko, Vincenzo Parisi, Elena Chiavegato e Omar Delnovo, col pianoforte in platea, senza poltrone.