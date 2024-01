Il tram storico entra al Museo della scienza e tecnologia

Il tram Carrelli (modello Milano 1928) entra a far parte delle collezioni del Museo della scienza e tecnologia. In particolare entra al museo la vettura numero 1.565, che lunedì 8 gennaio ha attraversato le strade della città, partendo dall'officina di Atm in via Teodosio, ed è entrato nella sua 'nuova casa' in via San Vittore.

Dal 25 gennaio sarà possibile visitarlo all'interno del padiglione ferroviario del museo, accanto ad altri simboli del trasporto urbano e interurbano milanese come l'Omnibus a cavalli e il Gamba de Legn. "Si tratta di un importante progetto che consolida la collaborazione tra Atm e il museo. Il tram Carrelli, amato dai milanesi e adorato dai turisti, infatti unisce il fascino della storia e la forza delle nuove tecnologie continuando a muovere Milano dal 1928", si legge in una nota di Atm.

Le vetture Carrelli (125 in città, attulamente) sono in servizio sulle linee 1, 5, 10, 19 e 33, dopo essere state revisionate dai tecnici e dai falegnami. Nel mondo queste vetture tramviarie circolano a San Francisco. Di recente la Lego ha realizzato un'installazione del Carrelli con 2mila mattoncini, esponendola nel quartier generale di Billund.