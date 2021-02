Da Milano a Sanremo in bici per la cultura: parte 'l'Ultima ruota'

L'iniziativa, per chiedere che la cultura non sia considerata l'ultima ruota del carro, è partita mercoledì 24 febbraio da piazzale XXIV maggio per raggiungere il teatro Ariston

Una sfida su due ruote per chiedere che la cultura e lo spettacolo dal vivo non vengano considerati l'ultima ruota del carro, come fatto fino ad ora nella gestione della pandemia. È l'iniziativa 'L'Ultima Ruota', partita da piazza XXIV maggio a Milano nella mattinata di giovedì 24 febbraio e attesa a Sanremo l'1 marzo, data dell'inizio del festival.

"Siamo Professionist* del mondo della Cultura e dello Spettacolo che si mettono in sella per dar vita ad un'azione dal forte valore poetico e politico - scrivono gli organizzatori sui social -. Pedalando raccoglieremo le voci di chi riconosce la Cultura come necessaria, anche in termini di Salute dei cittadini. Formeremo una carovana a pedali che toccherà piazze, musei e teatri, luoghi vitali per il territorio che sono stati brutalmente chiusi".

"Un'azione coraggiosa, democratica, epica e gentile com'è la bicicletta, che porta a spingere sui pedali all'insegna di salite e discese, glorie e fatiche - continuano gli ideatori de' 'L'Ultima Ruota' -. La bicicletta sarà la nostra cifra stilistica, la metafora del nostro mestiere, sarà catalizzatore sociale e scandirà il nostro procedere. Nessuno in questa Milano-Sanremo arriverà primo, l'unica vittoria è arrivare insieme (...). La carovana a pedali si muoverà nel rispetto assoluto di tutti i protocolli sanitari e prima di partire ci avranno già tamponati". Una decina gli artisti e i rappresentanti della cultura che pedaleranno fino alla cittadina ligure supportati da un'ammiraglia, oltre a fotografo e video documentarista.