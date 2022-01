Umberto Eco, i 90 anni dalla nascita 'festeggiati' in libreria e in edicola

Mercoledì 5 gennaio, il grande scrittore e semiologo Umberto Eco avrebbe compiuto 90 anni: era nato nel 1932 ad Alessandria. Morì a Milano nel 2016: le esequie furono celebrate in forma laica al Castello Sforzesco, davanti a casa. La sua biblioteca, di oltre 40 mila volumi, è stata suddivisa. Il grosso andrà a Bologna, città in cui Eco insegnò per decenni in università, dove verrà riprodotta la disposizione originale dei libri in casa Eco (e ci sarà una versione online in 3D). I volumi più antichi e preziosi sono rimasti a Milano, conservati alla Biblioteca Braidense.

Per il novantesimo della nascita, diverse case editrici hanno in programma pubblicazioni in onore dell'autore del 'Nome della Rosa'. In prima fila la Nave di Teseo, la casa editrice che Eco aveva contribuito a fondare insieme ad Elisabetta Sgarbi ed altri, e che, il 7 gennaio 2022, ripubblicherà 'Filosofi in libertà', il testo d'esordio (1958) che Eco stesso, usando lo pseudonimo Dedalus, definì di 'saggistica leggera', in forma di filastrocca. Eco non se la sentì di firmare con il suo nome e cognome quel testo perché aveva timore che potesse compromettere l'inizio della carriera accademica, a quanto si sa. La nuova edizine ha un'appendice denominata 'Scrittori in libertà', in cui Eco parla allo stesso modo di grandi autori come Proust o Mann.

Appuntamento in edicola il 9 gennaio 2022, invece, per 'Sulle spalle di un gigante', raccolta inedita di articoli, saggi e riflessioni di Eco che verrà venduta in cinque volumi con 'Repubblica'. 'Echi di Eco' sarà invece il titolo del fascicolo monografico del 2022 dedicato allo scrittore dai Quaderni dell'Aldus Club, diretti da Luigi Mascheroni, con disegni di Tullio Pericoli e brevi saggi sulle varie sfaccettature di Eco: editore, romanziere, professore, conferenziere, bibliofilo e così via.