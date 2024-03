Dalla naba arriva “figlia unica”, il cortometraggio che racconta l’insicurezza adolescenziale legata alle prime relazioni ed alle prime libertà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domitilla, Jonathan (autori e registi) e Susanna (producer), tre studenti della NABA di Milano, presentano il progetto “Figlia Unica”, un cortometraggio nato dalla necessità di Jonathan e Domitilla di voler raccontare un episodio intimo e pieno di significato, ovvero quello dell’insicurezza adolescenziale legata alle prime relazioni e alle prime libertà, qualcosa di cui tutti abbiamo fatto esperienza e che si riesce a ritrovare nel proprio percorso di vita. Piccoli episodi quotidiani che raccontano le dinamiche della vita dei personaggi: i legami tra le scene sono dettati dalle emozioni dei personaggi, valorizzate da una regia intimista ma essenziale, che lascia ampio spazio alla messa in scena. “Figlia Unica” nasce a Terracina, ed è proprio da lì che vuole prendere i propri dettagli. Il cortometraggio è stato realizzato con l’appoggio del Gruppo Volontariato e Protezione Civile e con il patrocinio del Comune di Terracina. Da qui è nato l’interesse di trasmettere un messaggio di sensibilizzazione sulle responsabilità dei giovani, dove spesso le nuove esperienze sono accompagnate da rischi a volte troppo alti. Per questo, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per sostenere le spese di produzione, della location, del cast e della crew. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/figlia-unica-cortometraggio/