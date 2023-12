Il vecchio dazio di piazza 5 giornate 15 continuerà ad ospitare l’agenzia viaggi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Restituire nuova vita e attualità a luoghi storici e simbolici, nell’ambito di un progetto di valorizzazione economica, edilizia e funzionale del patrimonio comunale di Milano era lo scopo del bando per l’assegnazione dei locali del vecchio dazio di Porta Vittoria, in piazza Cinque Giornate 15. E a vincere la sfida è stata L’Astrolabio srl, proprietaria dell’agenzia viaggi che ha sede a questo indirizzo dal 1936 e che probabilmente fu la prima realtà del settore in città. L’assegnazione del sito, risalente al 1783 e ristrutturato alla fine degli Anni Novanta, rappresenta quindi anche un riconoscimento significativo della stessa attività di servizi per il turismo, che continua qui da ben 87 anni e, qui rimarrà per i prossimi 12, rico noscendo nella ‘5 Giornate’, un brand della Milano seria e laboriosa, da preservare. Come è noto, L’Astrolabio srl, per i 140 metri quadri del piccolo edificio neoclassico, avevo offerto un canone annuo di 48mila euro, su una base d’asta di 41.618 euro. L’Astrolabio srl è di proprietà della famiglia Aronson, nome importante nel turismo: fu proprietaria della Chiariva (1931), prima agenzia viaggi italiana e terza nata al mondo nel 1878 (https://it.wikipedia.org/wiki/Chiariva) e all’epoca trasformò l’azienda in una realtà leader di mercato. Poi, con i marchi L’Astrolabio, rilevato quasi 40 anni fa, e Viva International, organizzava e organizza vacanze studio all’estero per studenti adulti. L’agenzia “5 giornate”, già riconosciuta “Bottega storica”, è oggi un riferimento caro ai milanesi anche perché è legata all’innovativo progetto art & travel, con esposizioni permanenti nei suoi spazi di opere di arte contemporanea Perché anche organizzare viaggi può essere un’arte...Le agenzie di viaggio degli Aronson organizzano infatti viaggi leisure esclusivi, per vacanze, viaggi nozze e business, sempre con soluzioni su misura. Gli altri punti vendita a Milano, oltre alla ‘5 Giornate’, sono ‘L’Astrolabio’ in via Monterosa 20, e ‘Superviaggi’ in via Boccaccio 19; a Bergamo, la Ascot Viaggi. I clienti sono in tutta Italia, con focus a Milano e Lombardia, e sono soggetti che chiedono un servizio di ‘travel design’, ovvero prodotti su misura. Il target conta oltre 5 mila clienti consolidati. Il sito internet www.astrolabiogroup.com presenta tutte le attività in capo alla Famiglia Aronson (una quota minoritaria appartiene agli Olivari) che dichiarano un fatturato 2023 di oltre 20 milioni di euro.