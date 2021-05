Ddl zan, Francesca Pascale a Milano in piazza con Gaylib

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

GayLib ha partecipato alla manifestazione #TempoScaduto indetta per oggi dall’associazione I Sentinelli a Milano. Con la delegazione dell’associazione, guidata dalla neo-coordinatrice Silvia Sofia Siliprandi, anche Francesca Pascale, dal 2014 tesserata di GayLib. “Come sette anni fa l’intervento di Francesca sorprende piacevolmente e speriamo riesca a scuotere le coscienze liberali dell’area politica alternativa alla sinistra, in particolare di Forza Italia che ha già visto palesarsi voci autorevoli, anche tra le elette in Senato, a sostegno dell’approvazione del ddl Zan” ha detto Siliprandi. “La nostra - aggiunge il segretario politico di GayLib, Daniele Priori - vuole essere una sveglia all’ipocrisia di un centrodestra diviso su tutto tranne che sulle posizioni retrograde in materia di diritti lgbt”. “Assieme alla splendida piazza di oggi - conclude Priori - oltre a voler ricordare al vicepresidente di Forza Italia, Tajani che la famiglia è quell’unione che lega tutte le persone che si amano, etero o gay ma soprattutto con o senza figli, deve servire a zittire non le opinioni che resteranno sempre libere e garantite dalla Costituzione ma le bugie e l’incitamento all’odio contro le persone e le coppie lgbt che troppo spesso provengono anche da rappresentanti di forze politiche che dovrebbero essere autorevoli”. “Auspichiamo che il 17 Maggio alle porte, Giornata internazionale contro l’omotransfobia - conclude la nota di GayLib - possa essere la chiave di volta decisiva per l’approvazione del ddl Zan che è solo una semplice quanto importante legge di civiltà che farebbe progredire la società italiana”.