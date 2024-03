dettagli e proposte tecniche per la piattaforma contrattuale ccnl sanità 2022-2024 del sindacato fials

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dichiarazione del Segretario Generale di Fials Milano Mauro Nobile. Ecco le proposte avanzate da FIALS Milano, il Sindacato del Settore Sanità più rappresentativo nella città di Milano, in merito al rinnovo del CCNL per il settore sanità per il periodo 2022-2024. La nostra azione si fonda su una profonda analisi delle esigenze del settore e mira a proporre soluzioni tecnicamente avanzate e attuabili per rispondere efficacemente alle sfide odierne e future. 1) Sistema di Classificazione del Personale: Proponiamo un aggiornamento del sistema di classificazione che preveda il ripristino del Profilo Operatore Tecnico Specializzato Senior e la stabilizzazione del profilo di OSS Senior, oltre alla progressiva eliminazione dell'Area degli Operatori con relativa riqualificazione dei profili nell'Area degli Assistenti, con particolare riferimento agli Oss e agli Autisti di Ambulanza “Soccorritori”. 2) Progressioni Economiche e Verticali: È essenziale introdurre un sistema di "Differenziali Economici di Professionalità" che favorisca una progressione economica orizzontale, riducendo da tre a due anni il periodo di permanenza richiesto per accedere al DEP (incrementi stabili del trattamento economico) successivo e prevedendo un meccanismo di salvaguardia per coloro che non hanno conseguito l'acquisizione di uno o due DEP. Inoltre, suggeriamo di contrattare il numero di progressioni economiche annuali in base a percentuali da definire rispetto al numero dei dipendenti. 3) Abolizione del vincolo del 50% sulle progressioni economiche: La nostra analisi evidenzia come il vincolo che limita al 50% le possibilità di progressione economica sia infondato su una base giuridica solida e rischi di ostacolare ingiustamente lo sviluppo professionale dei lavoratori. Tale restrizione non solo appare in contraddizione con i principi di meritocrazia e giustizia interna ma limita anche la capacità del sistema sanitario di premiare adeguatamente l'impegno e le competenze dei suoi professionisti. Riteniamo fondamentale abolire questo vincolo per favorire una più equa valorizzazione del personale sanitario, in linea con i principi di equità e riconoscimento del merito. 4) Indennità e Compensazioni: È imperativo rivisitare il valore economico delle indennità legate al disagio, che rimangono invariate dal 2000 nonostante l'aumento del costo della vita e delle responsabilità del personale sanitario. Proponiamo inoltre di rendere più efficace la regolamentazione delle prestazioni aggiuntive, istituendo un fondo specifico per il lavoro straordinario e fissando un limite minimo per il valore di un'ora di prestazione aggiuntiva. 5) Flessibilità e valorizzazione delle ore di diritto allo studio: La formazione continua è un pilastro irrinunciabile per garantire l'eccellenza e l'aggiornamento professionale nel settore sanitario. È essenziale che le ore concesse per il diritto allo studio siano utilizzabili con flessibilità, anche per l'espletamento dei tirocini curriculari e delle lezioni asincrone. Questa flessibilità rappresenta un fattore chiave per consentire ai lavoratori di conciliare al meglio le esigenze formative con quelle lavorative, elevando così il livello di competenza e di qualità del servizio offerto ai cittadini. Confidiamo che queste proposte tecniche possano contribuire in modo significativo al dibattito sul rinnovo del CCNL Sanità, portando a un miglioramento tangibile delle condizioni di lavoro dei professionisti del settore e, di conseguenza, della qualità del servizio offerto ai cittadini.