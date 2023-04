Di Stefano: “mentre la sinistra litiga su assurdita’ ambientaliste, noi a sesto san giovanni abbiamo dato vita ad un’eccellenza green”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Dopo aver pontificato sull’ecologismo e assecondato le follie pseudo ambientaliste, oggi il neo-segretario Schlein, ma in generale tutta la sinistra, hanno paura di dire se preferiscono un termovalorizzatore o la spazzatura nelle strade. A Sesto San Giovanni, non seguiamo assurde logiche ambientaliste e non strizziamo l’occhio agli eco-vandali che in queste settimane imperversano nel Paese, ma ci facciamo guidare dal buon senso e dalle vere esigenze dei cittadini – così il sindaco leghista di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, in carica dal 2017 e riconfermato a giugno 2022, che prosegue – proprio per offrire un servizio efficiente di smaltimento rifiuti, abbiamo abbattuto il vecchio inceneritore e dato vita ad una Biopiattaforma totalmente green, che converte i rifiuti in biogas e biometano. Un progetto unico in Italia, premiato anche dall’Unione Europea, che serve tutta l’area del Nord Milano. A sinistra invece sono confusi, non sanno se dire che preferiscono un termovalorizzatore o la spazzatura nelle strade. E’ evidente come siano rimasti inghiottiti dalle loro stesse lotte ambientaliste, ideologiche ma impraticabili e oggi il neosegretario Schlein non sa più come uscire da questa situazione: se scontentare i più radicalizzati o dare ascolto alle necessità del Paese”.