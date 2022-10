Diffide sindacali verso comune di Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Buonasera siamo dipendenti comunali e segnaliamo un atto gravissimo effettuato dal comune riguardo il non pagamento del lavoro extra in forma volontaria nei centri estivi di luglio 2022 ,che doveva essere saldato entro il mese di ottobre come concordato sindacalmente a marzo con le forze sindacali . Il comune comunica all'ultimo momento,venerdi 21 ottobre sera , ai sindacati e non ai suoi dipendenti che viene meno all'accordo , senza neanche dare una spiegazione trasparente sulla questione e chiede un tavolo di discussione il 9 novembre . I sindacati cgil e Uil hanno già avviato una procedura di diffida invitando il comune ad onorare il'accordo nei tempi stabiliti . Si preanunciano comunque manifestazioni e disagi per l'utenza perché riguarda un numero consistente di dipendenti del settore educazione . Chiediamo a milano today di rendere pubblica alla cittadinanza questo ennesimo atto di negligenza dell'amministrazione comunale verso i propdi dipendenti . Contattate anche i sindacati in questione per le risposte e diffide avviate nei confronti dell'amministrazione dalle nostre rappresentanti rsu Sig.ra Frisoli (cgil) e sig.ra Mei (Uil)"