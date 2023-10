Dossier il provvedimento

Dietro l’angolo cieco: deroghe, pochi sensori e ancora incidenti

Da oggi tutti i mezzi pesanti dovranno indicare con un cartello i punti dove la visibilità è ridotta. Ma i sensori che rilevano soggetti in movimento saranno obbligatori solo entro la fine del 2024. Questa misura, senza altri interventi, non risolverà i problemi di sicurezza in strada