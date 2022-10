La comunità energetica che sfida il caro bollette

Oggi, con i cambiamenti climatici e la guerra in Ucraina, è fondamentale chiedersi se sia possibile cambiare le proprie abitudini e utilizzare energia rinnovabile. Nei piccoli centri si sta diffondendo, seppur lentamente, il modello delle comunità energetiche. Ne abbiamo visitata una in provincia di Lodi, a Turano Lodigiano, per capire cosa funziona e se è possibile realizzare queste comunità anche a Milano. Inizia il viaggio di Dossier per raccontare la transizione energetica

Il contenuto è riservato agli abbonati.