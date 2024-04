La marea dei contenziosi per area B: una sentenza annulla 191 sanzioni

Le multe sono arrivate una dopo l’altra, inaspettatamente. L’infrazione è sempre la stessa: ingresso in Area B con veicolo non autorizzato. “Credevo di poter circolare con quel furgone. Quando ho chiamato il centro di assistenza del Comune, me l’hanno confermato”, racconta a Dossier Massimo. Per le sanzioni ricevute deve pagare 12mila euro. Massimo alla fine ha deciso di fare ricorso al giudice di pace: sta aspettando l’udienza. Dossier riporta la sentenza che annulla 191 sanzioni e incassa il rifiuto del Comune a fornire i dati sui contenziosi: "sono dati sensibili". I particolari nell'inchiesta

Il contenuto è riservato agli abbonati.