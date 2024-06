Pannelli solari nei campi e niente metro: così si allarga il più antico centro commerciale di Milano

Il Carosello è il distretto dello shopping più antico d’Italia. Negli anni è stato più volte ampliato, per stare dietro ai numeri e alle dimensioni dei grandi mall più recenti. Oggi occupa 62mila metri quadrati di superficie, ci sono più di 117 negozi, ma si sta espandendo: è in corso la valutazione ambientale strategica, una procedura necessaria per sviluppare progetti che impattano sull’ambiente. La proprietà del del centro commerciale sostiene di fare già tanto su questo fronte. Lo scorso dicembre aveva inaugurato un grande parco fotovoltaico con l’obiettivo di azzerare le emissioni prodotte dal Carosello, rendendolo completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Per farlo è stato però sacrificato un terreno agricolo. I pannelli solari non saranno tra l’altro sufficienti a compensare i volumi di traffico e smog - e quindi di emissioni di Co2 - dopo l’ampliamento. Almeno nel breve periodo il centro commerciale non sarà raggiungibile con i mezzi pubblici. E il progetto di prolungamento della metropolitana verde a Vimercate, di cui si parla da anni, potrebbe scontrarsi proprio contro il nuovo parco fotovoltaico

