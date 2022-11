Dossier Verde opaco

Greenwashing alla milanese: niente risposte sugli alberi di Forestami morti nel 2022

Dopo aver documentato la moria delle piante di quest'estate abbiamo provato a capire se esiste un piano per prevenirla in futuro. Il quadro è poco incoraggiante e intanto sull'appalto per il verde cittadino pende un ricorso al Tar