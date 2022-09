La bomba chimica su Milano

3 feriti, di cui uno gravissimo. 4mila metri quadri distrutti. L'impianto della Nitrolchimica non era classificato tra quelli a rischio. Il presidente dell'azienda è il leader della campagna green di Assolombarda che nel 2014 aveva chiesto una deregulation delle norme. Il racconto e le video testimonianze, in esclusiva, per i lettori di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.