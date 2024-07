Cantieri da 4 milioni e finanziamenti privati: come rinasce il “Colosseo” di Milano

Il cancello è chiuso con il lucchetto. Dal marciapiede non si vede nulla. Sembra un cantiere qualsiasi, uno dei tanti in città. Non è così: dietro i teli coprenti e le inferriate verdi di via Collodi ci sono i resti di un antico anfiteatro romano. Un anfiteatro che un tempo era più grande dell’arena di Verona: lungo 150 metri e largo 120. Dossier è entrata nel cantiere

Il contenuto è riservato agli abbonati.