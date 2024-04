Se non si cambia musica sugli appalti del verde l'erba alta nei parchi sarà un fallimento

Dello sfalcio ridotto dell’erba si parla da una decina di giorni, cioè da quando il Comune di Milano ha reso noto l’avvio di questa sperimentazione in alcune aree pubbliche della città. Si tratta di poco più di 1 milione di metri quadrati, dei 19 di verde cittadino, dove l’erba sarà lasciata crescere. Già da qualche tempo, diverse capitali europee si stanno muovendo in questa direzione, con il supporto delle associazioni ambientaliste. L’erba alta migliora la qualità e il drenaggio del suolo, favorisce l’impollinazione, tutela la biodiversità, mitiga le ondate di calore. Sono tutti effetti positivi dimostrati da studi scientifici. Ma se gli appalti del verde non cambieranno la sperimentazione è destinata a fallire per lasciare posto all'incuria. Ecco perché nell'approfondimento di Dossier

