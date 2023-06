Quanto tempo si perde nel traffico di Milano

Quasi mezz'ora per fare 10 chilometri. A una velocità media di 18 chilometri orari nelle ore di punta. Il recordman mondiale dei 100 mt - il giamaicano Usain Bolt - viaggiava a quasi 38 orari quando era in attività. Una lepre in confronto. Ma va più veloce degli automobilisti milanesi anche il mezzofondista ugandese Joshua Cheptegei con i suoi 22 orari per il record del mondo dei 10 mila metri. Insomma, nella città dove il business, l’innovazione e i ritmi di vita sono molto frenetici e veloci una volta in macchina si torna indietro al tempo dei carretti

Il contenuto è riservato agli abbonati.