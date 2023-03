"Impianto abusivo da 14 anni": così è nata la discarica abusiva al Parco Sud

La società che gestisce il sito sequestrato in settimana nel corso di una operazione dell’Antimafia non avrebbe mai depositato le garanzie finanziarie necessarie per l’avvio dell’attività. Ma una delibera della Regione del 2021 non ha ravvisato criticità