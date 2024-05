Dossier Dopo il concerto dei Metallica

Caos dopo il concerto dei Metallica: tutte le falle del piano del Comune

Prima prova per il piano messo a punto da Palazzo Marino per fronteggiare l'afflusso a La Maura di 80mila spettatori. Nonostante i palliativi e la presenza dei vigili, ancora code e sosta selvaggia. Caos per la M1 Uruguay chiusa: si scopriva solo sul posto