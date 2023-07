L'ultimo atto sul regno di sangue del boss Antonio Papalia

Antonio Papalia è fratello di Rocco Papalia, tornato recentemente tra le polemiche in quel di Buccinasco. Antonio, condannato all'ergastolo in uno dei principali processi sulle cosche al nord è stato tra gli anni '80 e '90 il punto di riferimento delle cosche in Lombardia. Ha chiesto la revisione del procedimento a suo carico partendo da un omicidio del 1984 avvenuto a Corsico. Ecco come è finita e tutti gli affari del potente boss che non ha mai collaborato con la Giustizia

Il contenuto è riservato agli abbonati.