Tutti gli uomini di Artem Uss: chi c'era nel commando che ha fatto sparire l'imprenditore russo

In un'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal Gip Anna Magelli i nomi dei cinque uomini che lo scorso marzo hanno fatto scappare il 41enne Artem Uss, in quel momento in attesa dell'estradizione verso gli Stati Uniti. La storia