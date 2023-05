Attacchi informatici, danni reali: così gli hacker bloccano gli ospedali

L’accettazione delle ambulanze in pronto soccorso è difficoltosa se non quasi impossibile, le cure mediche sono riservate perlopiù ai pazienti già ricoverati e per somministrare medicinali o scrivere ricette si è tornati a carta e penna. Senza lo storico garantito dagli archivi informatici mantenere le terapie dei pazienti è infatti complesso. Così gli attacchi informatici impattano sui pazienti delle strutture sanitarie

Il contenuto è riservato agli abbonati.