Bande in aumento, strutture liquide e proselitismo social: le altre gang della città

Le bande giovanili, cioè formate da ragazzi sotto i 24 anni ma che spesso sono minorenni in realtà, sono ormai da tempo un fenomeno geograficamente molto diffuso in Italia, come rivelano le tante informative redatte dalle forze di polizia. Numericamente più presenti al nord, ma con una buona estensione anche al centro sud e in crescita in molte zone del paese, sono formate perlopiù da italiani, contrariamente a quello che si potrebbe pensare. Lo studio del centro di ricerca Transcrime

